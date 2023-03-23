В Одесской области задержали браконьера с уловом сазана на 700 тысяч гривен

На Днестровском лимане задержали браконьера с уловом сазана.

По предварительным подсчётам, житель Белгорода-Днестровского нанёс государству ущерб на сумму около 700 тысяч гривен, — сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что сотрудники сектора водной полиции Белгород-Днестровського райотдела полиции и представители Нижнеднестровского национального природного парка вблизи села Южное в водах Днестровского лимана обнаружили работника местного рыболовного предприятия, который с лодки совершал лов рыбы сетями, часть которых была заброшена в воды в заповедной зоне.

Следователи изъяли у правонарушителя лодку, 404 метра лесковой сетки и сазанов весом 69 килограммов. 169 метров незаконного орудия ловли с почти 42 килограммами рыбы находились на территории заповедника, остальные – за пределами запретной зоны.

Незаконный улов полицейские передали на хранение предприятию «Клест ЛТД», а сети и плавсредство – в территориальное отделение полиции.

За незаконное занятие рыбным добывающим промыслом, причинившим существенный ущерб (п. 1 статья 249 УК Украины) браконьеру грозит штраф от одной до трёх тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17000 до 51000 гривен) или ограничением свободы на срок до трёх лет.

Как сообщала Одесса News, временно запрещён вылов водных биоресурсов на отдельных участках внутренних водоёмов Одесской области.

Фото и видео: ГУ НП в Одесской области

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