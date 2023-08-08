Олег Кипер открывает море к бархатному сезону

Открываем море к бархатному сезону.

С таким обещанием обратился к одесситам и гостям города председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, разместив в своём Telegram выдержки из выданного им распоряжения о подговке доступа населения к пляжным зонам.

«Теракт россиян на Каховской ГЭС сорвал начало пляжного сезона в Одессе. Однако на сегодня констатируем, что качество воды в Чёрном море стабилизировалось и отвечает всем санитарным нормам. Подписал распоряжение о подготовке доступа людей на пляжи», — проинформировал Олег Кипер.

Однако, как отмечает глава ООГА, «безопасность – прежде всего, поэтому пляжи должны быть оборудованы: защитными сетками, исключающими попадание мин, наблюдательно-спасательными постами, буями, громкоговорителями, находящимися поблизости укрытиями».

Олег Кипер в подписанном им распоряжении дал указание «до 17:00 10 августа Одесской, Белгород-Днестровской и Измаильской райвоенадминистрациям провести соответствующую подготовку пляжей и подать акты о готовности в Одесскую ОВА».

«Те, кто не успеют, могут подать позже. Но призываю всех уложиться в сроки, чтобы уже в эти выходные Одесщина могла встречать туристов. По прогнозу будет до +30, поэтому ждём всех на наших самых лучших в мире пляжах», — резюмировал председатель ООГА.

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