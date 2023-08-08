В открытом море взорвалась мина, которую несло к побережью Одесской области

В открытом море во второй половине дня 7 августа самопроизвольно сдетонировала мина, которую несло штормом к черноморскому побережью Одесской области.

Об этом Силы обороны юга Украины сообщили в Теlegram.

Военные фиксировали взрыв на расстоянии более километра от берега, — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, Одесская облгосадминистрация планирует открыть доступ к пляжам отдыхающим в ближайшие выходные дни, однако предупреждает о высокой минной опасности.

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