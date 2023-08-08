В бою за Украину погиб житель Одесской области Игорь Яськов, светлая ему память

14 июня во время выполнения боевого задания в Донецкой области, от ранений, несовместимых с жизнью, погиб житель Болградской громады Одесской области Игорь Яськов.
Об этом сообщает в Facebook Болградский городской совет.
Игорю Яськову было 43 года. Военнослужащий проходил Службу в воинской части А2613.
Попрощаться с Героем пришли его боевые побратимы, родственники, знакомые, представители власти, а также совершенно незнакомые люди, в чьих сердцах эта потеря отозвалась безутешным горем.
Как сообщала Одесса News, в июне 2023 года в зоне боевых действий на Донецком направлении погиб стрелок-снайпер из Килии Одесской области Сергей Сергеев.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Болградский городской совет/Facebook.
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