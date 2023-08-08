Жизнь продолжается: в Одессе на минувшей неделе родились 138 малышей

В Одессе на прошлой неделе родились 138 малышей, среди которых 2 пары близнецов.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что на прошедшей неделе наблюдался гендерный паритет – население Одессы пополнило 69 мальчиков и 69 девочек.

«На первом месте по количеству новорожденных за неделю находится городской роддом №1, где увидел свет 41 ребёнок», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, на предыдущей неделе в Одессе родилось 158 малышей.

Фото иллюстративное.

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