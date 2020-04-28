Медленно, но уверенно Украина приближается к 10 тысячам заболевших COVID-19

По состоянию на 9.30 утра 28 апреля в Украине официально лабораторно подтверждено 9 410 случаев COVID-19, из них 401 за последние сутки.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
Отмечается, что болезнь подтверждена у 639 детей и 1 843 медиков.
Всего в Украине исследовано 98 719 образцов методом ПЦР.
В общем, случаи подтверждены:
- Винницкая обл. — 406 случаев (92 выздоровели)
- Волынская обл. — 260 случая (52 выздоровели)
- Днепропетровская обл. — 318 случаев (16 выздоровели)
- Донецкая обл. — 52 случая (10 выздоровели)
- Житомирская обл. — 354 случая (16 выздоровели)
- Закарпатская обл. — 387 случаев (33 выздоровели)
- Запорожская обл. — 208 случаев (44 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. — 783 случая (72 выздоровели)
- г. Киев — 1298 случаев (64 выздоровели)
- Киевская обл. — 604 случая (63 выздоровели)
- Кировоградская обл. — 356 случаев (61 выздоровел)
- Львовская обл. — 371 случай (58 выздоровели)
- Луганская обл. — 32 случая (3 выздоровели)
- Николаевская обл. — 116 случаев (3 выздоровели)
- Одесская обл. — 248 случаев (12 выздоровели)
- Полтавская обл. — 180 случаев (20 выздоровели)
- Ровенская обл. — 553 случая (46 выздоровели)
- Сумская обл. — 95 случаев (54 выздоровели)
- Тернопольская обл. — 664 случая (74 выздоровели)
- Харьковская обл. — 221 случай (17 выздоровели)
- Херсонская обл. — 88 случаев (26 выздоровели)
- Хмельницкая обл. — 72 случая (18 выздоровели)
- Черкасская обл. — 276 случаев (55 выздоровели)
- Черновицкая обл. — 1429 случаев (79 выздоровели)
- Черниговская обл. — 39 случаев (4 выздоровели).
Сообщается также, что на амбулаторном лечении 6 430 пациентов, из них 1 532 медработника. Всего нуждались в госпитализации 2 980 человек, из них 311 медиков. На аппарате искусственной вентиляции лёгких находится 121 человек, в том числе один ребёнок и 7 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 239 человек (+19 за сутки), из них 132 мужчины и 107 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).
В общем, 992 пациента уже выздоровели, из них 209 медработников, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.
Об этом он сказал на брифинге 28 апреля, сообщает Укринформ.
По его словам, пик — это то состояние, когда медицинская система не в состоянии оказывать медицинскую помощь всем, кому она необходима.
«Так вот, если мы будем придерживаться всех этих карантинных мероприятий, я уверен, что пик маловероятен», — отметил министр здравоохранения.
Как сообщала Одесса News, в Одесской области впервые в Украине начнётся ИФА-тестирование, которое позволит выявить наличие антител к коронавирусу.