Медленно, но уверенно Украина приближается к 10 тысячам заболевших COVID-19

По состоянию на 9.30 утра 28 апреля в Украине официально лабораторно подтверждено 9 410 случаев COVID-19, из них 401 за последние сутки.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Отмечается, что болезнь подтверждена у 639 детей и 1 843 медиков.

Всего в Украине исследовано 98 719 образцов методом ПЦР.

В общем, случаи подтверждены:

Винницкая обл. — 406 случаев (92 выздоровели)

Волынская обл. — 260 случая (52 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 318 случаев (16 выздоровели)

Донецкая обл. — 52 случая (10 выздоровели)

Житомирская обл. — 354 случая (16 выздоровели)

Закарпатская обл. — 387 случаев (33 выздоровели)

Запорожская обл. — 208 случаев (44 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 783 случая (72 выздоровели)

(72 выздоровели) г. Киев — 1298 случаев (64 выздоровели)

(64 выздоровели) Киевская обл. — 604 случая (63 выздоровели)

Кировоградская обл. — 356 случаев (61 выздоровел)

Львовская обл. — 371 случай (58 выздоровели)

Луганская обл. — 32 случая (3 выздоровели)

Николаевская обл. — 116 случаев (3 выздоровели)

Одесская обл. — 248 случаев (12 выздоровели)

Полтавская обл. — 180 случаев (20 выздоровели)

Ровенская обл. — 553 случая (46 выздоровели)

Сумская обл. — 95 случаев (54 выздоровели)

Тернопольская обл. — 664 случая (74 выздоровели)

Харьковская обл. — 221 случай (17 выздоровели)

Херсонская обл. — 88 случаев (26 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 72 случая (18 выздоровели)

Черкасская обл. — 276 случаев (55 выздоровели)

Черновицкая обл. — 1429 случаев (79 выздоровели)

(79 выздоровели) Черниговская обл. — 39 случаев (4 выздоровели).

Сообщается также, что на амбулаторном лечении 6 430 пациентов, из них 1 532 медработника. Всего нуждались в госпитализации 2 980 человек, из них 311 медиков. На аппарате искусственной вентиляции лёгких находится 121 человек, в том числе один ребёнок и 7 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 239 человек (+19 за сутки), из них 132 мужчины и 107 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем, 992 пациента уже выздоровели, из них 209 медработников, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

Министр здравоохранения Максим Степанов уверен, что пик заболевания коронавирусом после окончания карантина не будет, если украинцы будут придерживаться рекомендаций и плана, разработанного Минздравом и Кабмином.

Об этом он сказал на брифинге 28 апреля, сообщает Укринформ.

По его словам, пик — это то состояние, когда медицинская система не в состоянии оказывать медицинскую помощь всем, кому она необходима. «Так вот, если мы будем придерживаться всех этих карантинных мероприятий, я уверен, что пик маловероятен», — отметил министр здравоохранения.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области впервые в Украине начнётся ИФА-тестирование, которое позволит выявить наличие антител к коронавирусу.