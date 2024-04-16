Жизнь продолжается: за неделю в Одессе родилось 110 малышей

На прошлой неделе в Одессе родились 110 малышей.
Среди них одна пара близнецов, — сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.
Отмечается, что количественное преимущество на прошлой неделе продолжали удерживать новорожденные девочки — на свет появились 56 маленьких одесситок и 54 юных одессита.
«Наибольшее количество младенцев за последнюю неделю увидело свет в городском роддоме №7 — 38 детей», — говорится в сообщении.
Все городские роддома Одессы в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.
Одесса News информировала, что на Одесском вокзале заработало детское пространство «Вместе», где доступны бесплатные услуги для отдыха детей и поддержки их родителей и опекунов.
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