Жизнь продолжается: за неделю в Одессе родилось 110 малышей

На прошлой неделе в Одессе родились 110 малышей.

Среди них одна пара близнецов, — сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что количественное преимущество на прошлой неделе продолжали удерживать новорожденные девочки — на свет появились 56 маленьких одесситок и 54 юных одессита.

«Наибольшее количество младенцев за последнюю неделю увидело свет в городском роддоме №7 — 38 детей», — говорится в сообщении.

Все городские роддома Одессы в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

Одесса News информировала, что на Одесском вокзале заработало детское пространство «Вместе», где доступны бесплатные услуги для отдыха детей и поддержки их родителей и опекунов.

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