На Одесском вокзале заработало детское пространство «Вместе» от Укрзализныци и ЮНИСЕФ. Здесь доступны бесплатные услуги для отдыха детей и поддержки их родителей и опекунов.

Об этом сообщает АО «Укрзализныця».

«1 апреля точка «Вместе» открыта на железнодорожном вокзале Одессы: это уже пятый украинский город, на железнодорожном вокзале которого ЮНИСЕФ и Укрзализныця оборудовали дружественное для детей пространство, в котором доступны разнообразные бесплатные услуги по развитию и досугу малышей, а также поддержки их родителей и опекунов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что общая площадь детского пространства на вокзале 145 кв.м.

«Локация имеет зону для пеленания и грудного вскармливания, зоны подзарядки техники, интерактивную модель кабины «Бессарабского экспресса» с бизи-бордами, горку и бассейн с шариками, разнообразные игрушки, конструкторы, наборы для рисования», — добавляют в Укрзализныце.

Детское пространство в Одессе будет работать ежедневно с 09:00 до 21:00.

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