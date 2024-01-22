Одесская опера приглашает на изысканные вечера балета

27 и 28 января Одесская опера приглашает на «Болеро» Мориса Равеля и танго-спектакль «Танго пламени и льда».

«Болеро» — один из самых известных мировых балетов и яркая современная премьера, произведение, ставшее визитной карточкой многих театров мира. Это — зрелищная и страстная история отношений волевой женщины и влюблённых в неё мужчин.

Продолжительность балета – 20 минут.

Балетная импреза «Танго пламени и льда» эффектно подчёркивает мнение о том, что даже во время войны в нашей жизни есть место танцу. Он позволяет снять психическую и физическую нагрузку и выразить свои чувства. В спектакле танго становится инструментом поиска смысла жизни для четырёх персонажей. Каждый имеет свою тайну, спрятанную глубоко в сердце. И когда она раскрывается зрителю, персонаж становится понятным и во многом похож на нас…

Приходите к 16 часам.

Стоимость билетов от 150 гривен. Их можно приобрести здесь.

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