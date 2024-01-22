В Одессе будут судить преступную группу, организовавшую незаконный табачный бизнес

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении преступной группы лиц по факту незаконного хранения и сбыта табака.

Следствием установлено, что трое молодых людей организовали незаконное хранение и сбыт табака по всей территории Украины. Противоправным «бизнесом» дельцы занимались в течение нескольких лет, также «открыли филиал» непосредственно в Одессе, в арендованном частном доме, — сообщает Одесская облпрокуратура.

«Продукцию сбывали через сеть Интернет с помощью двух подконтрольных сайтов. Приблизительный ежемесячный оборот табачного бизнеса составлял 350 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проведения обыска по месту ведения незаконной деятельности правоохранители обнаружили и изъяли около одной тонны табака и средства для изготовления табачных изделий, в том числе гильзы и машинки для набивки сигарет, флаконы с различными ароматизаторами, бумагу для самокруток, а также наличные, черновые записи и электронные носители информации.

Стоимость изъятого «товара» составляет около 1,4 млн. гривен.

Одесса News информировала, что с 11 января вступили в силу новые нормы по маркировке пачек табачных изделий — отныне медицинские предупреждения о вреде курения будут занимать 65% площади пачки сигарет, что усилит эффект антитабачных ограничений.

Фото: Одесская облпрокуратура

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