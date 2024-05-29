Одесского депутата подозревают в мошенничестве с недвижимостью на 10 млн 

Одесская областная прокуратура сообщила о подозрении депутату Одесского городского совета и трём участникам организованной группы по фактам фальсификации документов и их использования, мошеннического завладения коммунальным имуществом и его легализации.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, депутат, который был членом постоянной комиссии Одесского горсовета по коммунальной собственности, разработал схему незаконного обогащения через регистрацию права собственности на объекты недвижимости, которые прямо или косвенно были собственностью территориальных общин.

К своему плану он привлёк знакомого адвоката и исполнителей из круга доверенных лиц.

Сообщники подыскивали коммунальные помещения первого и второго этажей в центре Одессы, арендовали их через подконтрольные общественные организации и предприятия, а затем выкупали на неконкурентной основе.

«После этого увеличивали площадь уже выкупленных помещений за счёт чердаков и подвалов и на основании сфальсифицированной документации регистрировали право собственности на подставных лиц», — говорится в сообщении.

Часть незаконно полученных в собственность нежилых помещений переоборудовали в жилые квартиры и реализовали добросовестным приобретателям.

Таким образом участники организованной группы завладели тремя объектами недвижимости в центре Одессы, причинив территориальной общине более 10 млн грн убытков.

В прокуратуре сообщили, что соорганизатору и двум исполнителям избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

В отношении депутата-организатора решается вопрос об объявлении в розыск и предоставлении судом разрешения на задержание с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

По информации Одесса News, речь идёт о представителе промэрской партии «Доверяй делам» Александре Матвееве, который входит в состав постоянной комиссии горсовета по вопросам коммунальной собственности. Он замешан в нескольких коррупционных скандалах, в частности, его имя фигурировало в деле о приватизации фирмой «КРИАТ» здания по ул. Пушкинская, 34 (бывшая библиотека №1 имени Багрицкого)”. Кроме того, правоохранители уже долгое время судятся с фирмами Матвеева, в собственность которых незаконно перешли помещения в некоторых одесских памятниках архитектуры, расположенных на Дерибасовской, Пушкинской улицах, на Приморском бульваре. В настоящее время находится за границей.

Одесса News информировала, что в мае 2024 года сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили чиновника Приморского РТЦК и СП Одессы, подозреваемого в организации масштабного механизма заработка на мужчинах, желающих избежать мобилизации.

Фото: Одесская облпрокуратура

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