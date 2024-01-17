Из бюджета Одессы выделены средства на восстановление домов, повреждённых войной

Депутаты Одесского городского совета на сессии 17 января приняли решение о выделении из городского бюджета более 82 млн грн на восстановление домов, повреждённых в результате вооружённой агрессии Российской Федерации, и ликвидацию последствий разрушений.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что среди тех, кто не подлежит восстановлению, — частные дома на ул. Пешенина и трёхэтажка на ул. Картамышевской. Город помогает жителям этих домов через єВідновлення подать документы на компенсацию за уничтоженное жильё.

«К критическому состоянию отнесена и многоэтажка по ул. Средней. Часть дома фактически висит в воздухе. На стабилизацию нужно 7 млн гривен. Поставщики уже свозят металл на место под гарантии оплаты. Ещё 35 млн гривен нужно на восстановительные работы. Они также предусмотрены изменениями в Программу развития жилищного хозяйства», – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

В Программу включены все объекты, которые нуждаются в восстановительных работах. В частности, предусмотрено выделение 5 млн. гривен на дом на ул. Ак. Заболотного, 54, а также средства на восстановление домов, которые получили повреждения ночью 17 января.

Видеокомментарий первого заместителя Одесского городского головы Александра Филатова об изменениях в городскую программу:

Одесса News информировала, что в результате ночной атаки врага 17 января в Одессе повреждено 10 домов, 124 квартиры, замене и ремонту подлежат 198 окон в квартирах одесситов и 27 окон в подъездах, повреждены 94 балконных блока.

Фото и видео: «Одесса»

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