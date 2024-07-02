В бою за Украину погиб житель Одесской области Павел Баранюк, светлая ему память

В районе населённого пункта Липцы на Харьковском направлении погиб 28-летний военный из Одесской области Павел Баранюк.

Об этом 28 июня сообщили в Сергеевской объединённом территориальной громаде.

Павел Баранюк родился 29 сентября 1995 года. Он погиб 17 июня при выполнении боевого задания, получив ранения, несовместимые с жизнью.

Одесса News сообщала о гибели на фронте жителя Нерубайской громады Одесской области, уроженца Херсонщины, воина-добровольца 35-й бригады морской пехоты Владислава Карпенко.

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Фото: Сергеевка. Официальная/Facebook

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