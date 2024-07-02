Главный сержант из Одесской области, бравший взятки за перевод в тыл, задержан

В Одесской области задержали военнослужащего одной из частей, который за 4,5 тысячи долларов хотел перевести с линии боевого столкновения в тыловую часть военного.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в сфере обороны южного региона.

Как стало известно, главный сержант одной из воинских частей получил от действующего военнослужащего через посредника 4,5 тысяч долларов. Эти средства предназначались за перевод военнослужащего с линии боевого столкновения в тыловую воинскую часть.

“25 июня 2024 года непосредственно во время передачи всей суммы неправомерной выгоды главный сержант задержан с поличным. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в сумме 605 600 гривен”, — рассказали в Специализированной прокуратуре.

Одесса News информировала, что Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения командующему Силами территориальной обороны «Юг» Станиславу Ярмоле, которого подозревают в том, что он платил солдатам «боевые» за строительство собственного имения, в виде 2 млн грн залога.

Фото: Специализированная прокуратура

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