На рассвете враг атаковал ракетами Одесскую область

Утром 7 июля двумя ракетами враг атаковал один из районов области.

Об этом сообщает представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Повреждены два сельхозангара, уничтожено 35 т зерна», — сообщает Братчук.

По предварительной информации, обошлось без жертв.

Также спикер ООВА информирует, что огневой атакой двух ракет существенно повреждён причал острова Змеиный Одесской области.

Как сообщала Одесса News, 6 июля 2022 года по Одесской области враг пытался нанести очередной ракетный удар с самолёта Су-35.

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