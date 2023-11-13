В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Дудниченко, светлая память

На фронте погиб житель Одесской области, солдат Александр Дудниченко.

Александру было 32 года, — сообщали на странице Авангардовского поссовета в Facebook.

Александр пошёл на военную службу по мобилизации 22 марта 2023 года. После учебного центра его назначили на должность водителя в одно из подразделений 80-й десантно-штурмовой бригады. Он выполнял боевые задачи по защите Украины на одном из самых горячих направлений – Бахмутском.

24 августа, в День Независимости Украины, при освобождении села Ивановское Бахмутского района Донецкой области, зачистки вражеских позиций в составе штурмовой группы, солдат Александр Дудниченко попал под шквальный артиллерийский огонь оккупантов, в результате чего погиб вместе с тремя своими побратимами.

«Лишь через четыре дня наши ребята сумели отбить противника и унести тела побратимов, среди которых – настоящий герой, воин, житель Авангардовской громады села Радостное – солдат Дудниченко Александр Викторович» – сказано в сообщении поссовета.

Земляки простились с Александром 8 сентября в посёлке Радостное.

Одесса News информировала, что 9 сентября 2023 ода в Южном был объявлен День траура памяти погибшего 29 декабря 2022 года возле населённого пункта Озаряновка Бахмутского района Донецкой области во время выполнения боевого задания солдата в/ч А0666 Максима Париляка.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Южненский горсовет/Facebook

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