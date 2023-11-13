628 дней войны: Генштаб ВСУ представил свежую сводку данных о ситуации на фронте

Генеральный штаб ВСУ предоставил свежую оперативную информацию о военной ситуации состоянием на 6 часов утра 13 ноября.

Согласно оперативным данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений. Всего враг нанёс 7 ракетных и 34 авиаудара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома, автомобильный транспорт, другая гражданская инфраструктура.

В зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск (ОСГВ) ВСУ ситуация следующая:

ОСГВ «Север» : на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие для врага направления;

: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие для врага направления; ОСГВ «Хортица» : на Купянском, Лиманском, Бахмутском направлениях враг при поддержке авиации вёл безуспешные штурмовые действия в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Кисловка Харьковской, Новоегоровка Луганской, Дубово-Васильевка, восточнее Клещеевки и Андреевки Донецкой областей. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах;

: на Купянском, Лиманском, Бахмутском направлениях враг при поддержке авиации вёл безуспешные штурмовые действия в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Кисловка Харьковской, Новоегоровка Луганской, Дубово-Васильевка, восточнее Клещеевки и Андреевки Донецкой областей. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах; ОСГВ «Таврия» : на Авдеевском направлении при поддержке авиации оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери, отразили атаки юго-восточнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Северного, в районах Марьинки и Новомихайловки, вблизи Старомайорского Донецкой области. В Запорожском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вёл. Зато Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта;

: на Авдеевском направлении при поддержке авиации оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери, отразили атаки юго-восточнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Северного, в районах Марьинки и Новомихайловки, вблизи Старомайорского Донецкой области. В Запорожском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вёл. Зато Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта; ОСГВ «Одесса»: на Херсонском направлении наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также противовоздушной обороной уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59. Подразделения ракетных войск поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 склада боеприпасов.

Одесса News информировала, что Президент Украины Владимир Зеленский 10 ноября провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором обсуждали военный бюджет на 2024 год, отчёты о текущей ситуации на фронте и защиту Херсона.

На главном фото командир взвода 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ Юрий с позывным «Рафиком». Боевой опыт приобретал в боях на Херсонском направлении, успешно руководил наземной операцией части своей роты вблизи с.Пятихатки, проводил штурмовые бои в районе Яковлевки, оборонял Соледар, Курдюмовку, Марьинку, Васюковку. Сейчас он на Запорожском направлении. Награждён орденом «Богдана Хмельницкого ІІІ степени».

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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