Открыта одесская областная горячая линия «Мы на связи»

Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко от 17 марта 2022 года в области создана и начинает работать с 18 марта круглосуточная областная горячая линия «Мы на зв’язку/Мы на связи/We are in touch», на которую можно обращаться по всем проблемным вопросам.

«В условиях военного времени возникает немало проблемных вопросов, связанных с работой различных служб. Ни один житель Одесской области не должен остаться без внимания и мы будем работать над тем, чтобы каждый вопрос был рассмотрен и решён», — подчеркнул начальник Одесской ОВА Максим Марченко.

Телефоны горячей линии:

+38 095-548-17-59

+38 093-546-56-67

+38 098-847-69-81

+38 048-705-70-49

+38 048-705-70-59.

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