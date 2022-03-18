В Измаиле совершено разбойное нападение на переселенцев из Николаева

С целью наживы, в период военного положения, четверо жителей Одесской области напали на двух находившихся в автомобиле, припаркованном на одной из улиц Измаила переселенцев из Николаева.

Как сообщается на официальном сайте Одесской областной прокуратуры, нападающие, угрожая пострадавшим огнестрельным оружием, вытащили их из салона автомобиля, повалили на землю и начали наносить удары прикладом оружия и ногами по голове и другим частям тела, требуя передать им средства и ценные вещи.

«Запугивая применением оружия, злоумышленники узнали у потерпевших, где в салоне авто находятся деньги. В дальнейшем, отыскав средства и ценные вещи на общую сумму более 800 000 грн, нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле потерпевших», — говорится в сообщении.

По ходатайству прокуроров Измаильской окружной прокуратуры взяты под стражу четверо подозреваемых в разбойном нападении, совершённом в условиях военного положения, и незаконном завладении транспортным средством. Ими оказались местные жители 20-ти, 27-ми и 32-х лет, самые старшие сообщники были неоднократно судимы за разбойные нападения. Одного из фигурантов стражи порядка разыскали в Болградском районе, остальных — в Измаиле. Всё, что подельники отобрали у незнакомцев, у них изъяли.

По информации Главного управления Нацполиции в Одесской области, «наживкой» для пострадавших стало объявление о сдаче жилья, которое правонарушители специально разместили в одном из телефонных мессенджеров.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Измаильского районного отдела полиции ГУНП в Одесской области.

Кстати. В условиях войны за разбой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Одесса News информировала о мародёре из Ивановки Березовского района Одесской области, который обокрал дом своего односельчанина, который в это время дежурил на одном из блокпостов.