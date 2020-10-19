Полиция завела уголовное дело по факту избиения овидиопольского журналиста

В посёлке Великодолинское Овидиопольского района Одесской области во время съёмок репортажа трое неизвестных нанесли главному редактору местного печатного издания Альтернатива. oрг» Роману Варшанидзе телесные повреждения.

Как сообщает Овидиопольский отдел полиции в Одесской области, с ушибами мягких тканей и сотрясением мозга пострадавший журналист доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

Событие полицейские квалифицировали как угрозу или насилие в отношении журналиста и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.345-1 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что процессуальное руководство по данному факту осуществляется Ильичёвской местной прокуратурой.

Принимаются меры по установлению лиц, совершивших это избиение.

По данным Одесса News, пострадавший приехал в пгт Великодолинское на встречу с кандидатом на должность головы Великодолинского горсовета.

Напомним, 9 июля в Одессе, на пешеходном переходе под офисом ОО «Спільна мета» на площади 10 апреля, неизвестный совершил нападение на председателя этой общественной организации Владимира Савченко.