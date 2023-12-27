Путинская армия более 2-х часов обстреливала мирный Херсон, есть жертвы и разрушения

26 декабря российская армия более двух часов обстреливала Херсон, используя различные виды вооружения. В Херсонской ОГА обратились к местному населению с призывом не выходить на улицу.

Российские оккупанты нанесли удар по эвакуационному поезду, стоявшему на железнодорожном вокзале в Херсоне, сообщил в обращении по итогам 26 декабря Президент Украины Владимир Зеленский. Стенограмму опубликовала пресс-служба главы государства.

«Только что был доклад об обстреле Херсона. Российский удар по железнодорожному вокзалу. Эвакуационный поезд. Все службы сейчас на месте. Количество убитых и пострадавших на данный момент устанавливается. На месте было много гражданских. Все обновления информации будут представлены соответствующими службами», – сказал Зеленский.

«Укрзалізниця» проинформировала в Telegram, что в результате обстрела Херсона повреждены вокзал и подвижной состав.

«Пока известно о нескольких раненых работниках. Пассажиры – в укрытии. План следующий: ждём стабилизации ситуации около вокзала, пересаживаем людей в автобусы от привокзальной площади до Николаева, там мы уже сейчас готовим резервные вагоны – и ими повезём более 100 пассажиров в безопасность», – говорится в сообщении.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил в Telegram, что вечером в Херсоне «около 140 гражданских на железнодорожном вокзале ждали отправления эвакуационного поезда. В это время враг начал массированный обстрел города. Полицейские, несшие службу на вокзале, срочно приступили к эвакуации людей. В результате обстрела погиб лейтенант полиции. Он в составе сводного отряда нёс службу в Херсоне. Смертельное ранение получил во время эвакуации людей».

Министр отметил, что «благодаря чётким действиям полиции всех удалось вывести в безопасные места». По данным Клименко, осколочные ранения в результате обстрела получили двое гражданских и двое полицейских.

Сегодня ночью поступило сообщение от Укрзализныци, что пассажиры херсонского поезда, попавшего под российский обстрел на вокзале, доехали до Николаева на автобусах.

В компании отметили, что поезд в Киев отправится по диспетчерскому расписанию. Рейсы из Краматорска, Львова и Киева в направлении Херсона 27 декабря будут следовать до Николаева.

Одесса News информировала, что с 18.30 25 декабря по 03.00 26 декабря противник атаковал с юго-восточного направления ударными БпЛА типа «Shahed» Николаевскую, Одесскую и Херсонскую области.

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