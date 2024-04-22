Ночью Одесская область подверглась вражеской дроновой атаке

Ночью 22 апреля с территории временно оккупированного Крыма враг направил ударные БпЛА типа Shahed-131/136 на Одесскую область.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram.

Отмечается, что противник атаковал 7 ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» с крымского мыса Чауда. 5 ударных БПЛА уничтожено, а около 7.00 сбит БпЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10».

«К сожалению, есть и попадание. Вражеские дроны-камикадзе попали по территории фермерского хозяйства. Повреждены складские здания и сельскохозяйственная техника. Люди не пострадали», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что количество раненых в результате ракетного удара российских оккупантов днём 21 апреля по Одесской области увеличилось до четырёх.

Инфографика: ВС ВСУ

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