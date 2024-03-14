Столтенберг: «Будет серьёзной исторической ошибкой позволить Путину победить»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что промедление с предоставлением помощи Украине приводит к негативным последствиям на поле боя.

«Это критический момент. Будет серьёзной исторической ошибкой позволить Путину победить», – заявил он на пресс-конференции по итогам 2023 года, которую транслировал YouTube-канал НАТО, пишет издание ГОРДОН.

Столтенберг подчеркнул, что страны – члены НАТО должны увеличить помощь Украине, чтобы ВСУ смогли продолжать противостояние российской агрессии.

«Украинцам хватает мужества – им не хватает боеприпасов. Пришло время для союзников мобилизовать все резервы и выявить политическую волю, чтобы предоставить Украине всё необходимое для этой борьбы», – сказал глава Альянса.

По его словам, страны НАТО совместными усилиями способны обеспечить Украину необходимым вооружением.

Одесса News информировала, что Президент США Джо Байден, выступая в марте 2024 года с обращением к Конгрессу США и американской нации «О состоянии дел в государстве», начал свою речь с призыва поддержать Украину в борьбе с российской агрессией.

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