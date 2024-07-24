Одесса передала военным мощный эвакуатор

По заказу военных, Одесса приобрела и передала мощный эвакуатор HOWO с колёсной формулой 6×4.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что грузовик оборудован гидравлической системой рычага и лебёдки, что позволяет буксировать все виды транспортных средств, включая легковые, грузовики и тяжёлую технику.

«Автомобиль приобретён в рамках Городской программы помощи ТрО», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что расходы на поддержку Сил обороны и безопасности и мобилизационные мероприятия в городском бюджете Одессы составляют около 2 млрд гривен, из которых 1,044 млрд грн (53%) направлены именно на помощь военным частям и силовым структурам.

Фото и видео: «Одесса»

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