Укрзализныця назначила дополнительные поезда в Одесском направлении

24, 30 июля АО «Укрзализныця» назначила дополнительные поезда в Одессу.

Об этом сообщает железнодорожное ведомство.

«Две недели назад мы запустили Интерсити №761/762 по маршруту Киев — Одесса: за это время видим устойчивый спрос пассажиров на это направление, поэтому находим возможности добавить рейсы в Одессу, гибко оперируя подвижным составом железной дороги», — говорится в сообщении.

Поэтому 24 и 30 июля Интерсити в Одессу будет курсировать дополнительно, а также — 1, 7, 13, 15, 21, 27 и 29 августа по такому график: отправка из Киева в 6:03, прибытие в Одессу – в 13:34; обратный рейс из Одессы будет отправляться в 14:20 и прибывать в Киев в 21:54.

Отмечается, что в эти дни на маршруте будет курсировать поезд украинского производства Тарпан, что позволит на 50% увеличить предложение мест на этом направлении по сравнению с обычными рейсами.

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