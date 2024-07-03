Поезд Интерсити Киев-Одесса будет курсировать через день

АО «Укрзализныця назначила поезд Интерсити №761/762 Киев-Одесса, который будет курсировать через день с 9 июля.

Поезд будет отправляться из Киева в 6:03 и прибывать в Одессу в 13:34. В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться в 14:20 и прибывать в Киев в 21:54.

На маршруте будут курсировать вагоны с сидячими местами 1-го и 2-го класса.

Билеты на все рейсы, как обычно, будут доступны в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy