Владимир Зеленский в Киеве встретился с Виктором Орбаном: о чём шёл разговор

2 июля Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Его визит состоялся сразу после начала венгерского председательства в ЕС, — информирует официальный сайт Президента Украины.

«Это ясное свидетельство наших общих европейских приоритетов. Как важно вернуть Украине и всей Европе справедливый мир, решить существующие сложности и обеспечить новые основы для укрепления Европы, для экономического и социального роста», – подчеркнул Президент.

Владимир Зеленский поблагодарил Венгрию за поддержку украинцев и гуманитарную помощь нашей стране. Он также отметил участие этого государства в первом Саммите мира и поддержку итогового коммюнике.

«Мы предметно обсудили, как в дальнейшем Венгрия может проявить своё лидерство в подготовке второго саммита мира. Мы видим возможность организовать второй Саммит мира уже в этом году, мы очень хотели бы этого, и всю подготовительную работу для этого можем сделать в ближайшие месяцы», – акцентировал Глава государства.

В ходе встречи стороны также обсудили сотрудничество на уровне ЕС и ожидания от венгерского председательства. Отдельное внимание было уделено наиболее принципиальным темам соседских отношений: торговля, трансграничное сотрудничество, инфраструктурные и энергетические вопросы.

В частности, согласовали открытие первой украинской школы в Венгрии.

«Финансирование этой школы Венгерское государство возьмет на себя. Будет открыто столько украинских школ, сколько потребуется. Для нас важно, чтобы украинцы чувствовали себя в Венгрии как дома», – подчеркнул Виктор Орбан.

Он также выразил надежду на решение вопросов венгерского национального меньшинства и отметил все инициативы Президента Украины для достижения мира.

Премьер-министр поблагодарил Владимира Зеленского за его откровенную позицию и заверил в поддержке со стороны Венгрии.

«Желаю всего лучшего Украине, и во время председательства Венгрии мы будем помогать вам во всём, в чём сможем», — отметил он.

Виктор Орбан назвал целью своего визита решение вопросов двусторонних отношений. Он отметил желание Венгрии их наладить и в будущем подписать двустороннее соглашение.

«Содержание нашего диалога может стать основой для будущего двустороннего документа между государствами, который будет регулировать все наши взаимоотношения и может быть основан на зеркальном подходе к двусторонним отношениям. Наши команды продолжат работу над деталями совместных решений», – подытожил Президент Украины.

Виктор Орбан предложил Украине прекратить огонь и начать переговоры со страной-агрессором Россией. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 2 июля, сообщает издание «ГОРДОН«.

«Война, в которой вы сейчас живёте, очень интенсивно влияет и на безопасность Европы. Мы очень высоко ценим все инициативы господина Президента Зеленского ради достижения мира. Эти инициативы требуют много времени. Именно из-за правил международной дипломатии они усложнены, и я попросил господина Президента подумать о том, нельзя ли пойти немного по-другому. Сделать перерыв, прервать огонь и затем продолжить, начать переговоры», – сказал он.

По мнению Орбана, прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпов этих переговоров. Он сказал, что подготовит доклад премьер-министрам ЕС о встрече с Зеленским.

По словам Зеленского, для Украины это было бы очень опасным, ведь россияне бы подтянули к линии фронта тяжёлую технику, так как украинские силы обороны не могли бы её уничтожить. Также он отмечал, что россияне неоднократно нарушали ранее достигнутые договорённости.

Одесса News информировала, что в феврале 2024 года Орбан заявил, что Украина должна стать буферной зоной между Россией и НАТО, иначе она «потеряет свою территорию», потому что россияне будут атаковать её «снова и снова».

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