Военные эксперты США пояснили, что может заставить Путина остановить войну

Теория победы Путина будет стимулировать диктатора затягивать войну и усилить его стремление уничтожить украинскую государственность.

Аналитики Института изучения войны убеждены, что западная помощь, которая обеспечит украинские силы необходимым оборудованием и оружием в нужном объёме, вовремя и на регулярной основе, остаётся единственно возможным путём ослабления намерений диктатора уничтожить украинскую государственность и идентичность.

Об этом говорится в отчёте американского Института по изучению войны (ISW).

«Запад должен поспешить оказать Украине необходимую поддержку для проведения контрнаступательных операций, чтобы отменить теорию победы Путина и избежать затягивания войны больше, чем это необходимо для обеспечения мира, приемлемого для Украины и её партнёров», — подчеркнули в ISW.

Также добавили, что Владимир Зеленский в интервью, опубликованном 30 июня, заявил, что он опасается, что Запад боится настаивать на полной победе Украины из-за беспокойства по поводу стабильности в России, и что этот страх позволил Путину продолжать захват как можно большей части территории нашего государства . Президент предупредил, что каждое российское продвижение усиливает позиции агрессора на переговорах и российский диктатор может попытаться использовать это в подходящий момент, чтобы добиться режима прекращения огня, который позволит врагу подготовиться к предстоящей агрессии против Украины.

Путин сформулировал теорию победы, которая предполагает, что российские силы смогут продолжать постепенное продвижение бесконечно долго, не позволяя Украине проводить успешные контрнаступательные операции, и выиграть войну на истощение против украинских сил, – отметили в ISW.

Аналитики добавили, что военное командование врага сейчас предпочитает последовательные наступательные операции, достигающие постепенного тактического успеха, а не проведение широкомасштабной наступательной операции, имеющей целью достижение значительных успехов путём быстрого маневра. Путин и российское военное командование, вероятно, рассматривают ползучие наступательные операции как более гарантированный подход к достижению успеха в Украине, чем масштабные мобильные наступательные действия, и, похоже, признают реальность того, что российским войскам, возможно, придётся преследовать отдельные оперативные цели в течение многих месяцев, если не лет, – отметили в Институте.

Российский диктатор абсурдно требует от Украины отдать Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области. Аналитики отмечают, что затяжная война способствует расчётам Путина, поскольку он, вероятно, считает, что Россия сможет удержать любую позицию, и чем дольше будет продолжаться война, тем больше вероятность того, что российские войска смогут достичь заявленных им территориальных целей.

Путин и Кремль специально не устанавливали никаких ограничений для своих целей завоевания Украины и неоднократно абсурдно и цинично заявляли, что территории за пределами Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей «являются частью России».

Аналитики предположили, что затяжная война, скорее всего, побуждает военного преступника чётко устанавливать новые территориальные цели, если он оценит, что украинские силы не могут ни остановить его продвижение, ни провести значимые контрнаступления.

Путин сохраняет свою цель полностью уничтожить украинскую государственность и идентичность. Все его цели по территориальному завоеванию в Украине являются средством для достижения этой цели, отметили в ISW.

Вероятно, Путин надеется, что ползучий российский прогресс в Украине убедит Запад, что украинская победа «недоступна» и что уступки относительно территориальной целостности и суверенитета лучше, чем украинское поражение. Российский диктатор не желает принимать ничего, кроме полной капитуляции Украины.

Однако, как постоянно демонстрируют его заявления и требования, он будет рассматривать любое соглашение о прекращении огня как механизм подготовки России к возобновлению наступательных операций в будущем для достижения своих общих целей.

Прекращение огня дало бы России передышку для восстановления и расширения своих сил и последующей мобилизации её оборонно-промышленной базы для предстоящей агрессии, отметили в Институте изучения войны.

Аналитики подчеркнули, что партнёры могут помочь снизить готовность Путина продолжать вести бесконечную войну с целью уничтожения Украины, помогая нашему государству проводить значительные контрнаступательные операции для освобождения от оккупантов украинских территорий, опровергнув тем самым предположение диктатора относительно того, чего Россия может достичь в Украине силой.

Также в Институте отметили, что помощь Запада в сфере безопасности и усилия по формированию вооружённых сил, позволяющих Украине перехватить инициативу, имеют решающее значение для изменения расчётов Путина. Предположили, что маловероятно, что без дальнейших существенных поражений России Путин изменит свою оценку возможности уничтожения Украины, – подчеркнули в ISW.

Одесса News рассказывала о видении Владимиром Зеленским своего видения модели возможных переговоров с Путиным.

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