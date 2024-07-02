Киевский театр им. И. Франко приезжает на гастроли в Одессу

6 июля гастрольная труппа Национального академического драматического театра имени Ивана Франко (г. Киев) покажет в Одессе самый популярный спектакль страны от самого крутого современного театрального режиссёра Украины Ивана Уривского «Конотопская ведьма».

Спектакль будет показан на сцене Театр музкомедии (ОАТМК им. М. Водяного).

«Спектакль по повести Григория Квитки-Основьяненко «Конотопская ведьма» — бурлескная яркая комедия, пропитанная юмором, но и юмор у нас, украинцев, всегда даёт толчок к действию, к поиску совершенства, в первую очередь, в самом себе, в каждом из нас», — сказал Иван Уривский.

Стоимость билетов от 650 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 19 часам.

Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3

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