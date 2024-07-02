Элина Свитолина встретила на Уимблдоне Дэвида Бекхэма

2 июля в Лондоне одесская теннисистка Элина Свитолина стартовала в первом круге одиночного разряда теннисного турнира из серии Большого шлема Wimbledon.

Перед началом выступления одесситка встретилась с легендарным футболистом Дэвидом Бекхэмом, — сообщает на свой странице в Facebook прославленная теннисистка.

Сегодня. 2 июля, Свитолина встречается с польской теннисисткой Магдой Линетт.

Одесса News информировала, что 1 июля в Лондоне в первом круге одиночного разряда теннисного турнира из серии Большого шлема Wimbledon сыграла одесситка Даяна Ястремская, выиграв у Нади Подороске (65-я в мировом рейтинге) из Аргентины в двух сетах – 6:1, 7:6.

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