Несмотря на запрет, одесский фехтовальщик примет участие в отборе на Олимпиаду-2024

Несмотря на запрет, одесский фехтовальщик Андрей Ягодка выступит на «Гран-при» в Сеуле, который пройдёт в рамках отбора на Олимпийские игры-2024.

Об этом сообщает Отделение НОК в Одесской области.

Турнир пройдёт 27-29 апреля.

Отмечается, что почти до последнего срока заявки на Кубок мира (20 апреля) не было известно, примут ли украинцы в нём участие, ведь Кабмин Украины запретил украинским спортсменам выступать на международных соревнованиях, если в них принимают участие российские и белорусские спортсмены.

«И в то же время Международная федерация фехтования разрешила представителям стран-агрессоров участвовать в них. Впрочем, на этапе Кубка мира саблисты этих стран не были заявлены», — говорится в сообщении.

Однако, фехтовальщик из Одессы Андрей Ягодка (тренеры – Александр Васютин и Александр Красовский) проинформировал спортивную общественность, что он отправляется в Сеул за «свой счёт» (за счёт Минмолодёжьспорта Украины в Южную Корею едут только первые номера национального рейтинга – Юрий Цап из Николаева и Ольга Харлан, которая будет представлять Киев).

Таким образом, ведущие саблистки Одесской области, серебряные призёрки Олимпийских игр-2016 Елена Кравацкая и Алина Комащук в Корее не будут выступать. В Сеуле состоится только личный турнир саблистов.

Кстати, на сегодняшний день Одесская область имеет лишь одну олимпийскую лицензию: её завоевала мастер спорта Украины по стендовой стрельбе Ирина Маловичко.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года Кабмин Украины принял постановление о лишении спортивной федерации статуса национальной в случае участия в соревнованиях, где выступают спортсмены из России и Белоруссии.

Мировой лидер в шашках, одесситка Виктория Мотричко, готовясь к чемпионату мира в Кюрасао, переживает, что запрет Кабмина помешает принять ей участие в нём.

Фото: пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области

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