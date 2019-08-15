Главным тренером ФК «Динамо» назначен Алексей Михайличенко

Главным тренером ФК «Динамо» (Киев) назначен Алексей Михайличенко, который в последнее время занимал должность спортивного директора клуба.

В тренерский штаб Алексея Михайличенко войдёт его бывший партнёр по «Динамо» Вадим Евтушенко, сообщает официальный сайт столичного клуба.

О других ассистентах главного тренера будет сообщено дополнительно.

Отмечается, что уже в пятницу, 16 августа, Алексей Михайличенко проведёт первую тренировку с командой.

Кстати. Михайличенко уже возглавлял «Динамо» в 2002-2004 годах, выиграв со столичным клубом два чемпионата Украины, а также Кубок и Суперкубок страны.

Как сообщала Одесса News, 14 августа ФК «Динамо» сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером Александром Хацкевичем. Его подопечные в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов уступили бельгийскому «Брюгге» (0:1, 3:3) и продолжат выступления в групповом раунде Лиги Европы.