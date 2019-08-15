В Одессе выберут нового главу областного совета

16 августа депутаты Одесского облсовета соберутся на внеочередную сессию, чтобы избрать нового председателя.

Соответствующее распоряжение 12 августа подписал действующий глава облсовета Анатолий Урбанский.

Среди вопросов, которые должны рассмотреть на сессии, последним пунктом идет «брифинг главы облсовета Анатолия Урбанского». По данным СМИ, Урбанский должен сложить полномочия главы в связи с избранием его народным депутатом Украины, что подтвердил сам Урбанский в эфире телеканала «Думская ТВ».

По данным УСИ, на пост главы облсовета есть сразу несколько претендентов: Виталий Саутёнков и Сергей Червяков от партии «Оппозиционный блок», Юрий Басюк от БПП и представитель партии «Наш край» Юрий Дымчогло.