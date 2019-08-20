Одесский облсовет снова соберётся на внеочередную сессию 21 августа

21 августа Одесский областной совет соберётся на внеочередную сессию.

Об этом сообщили в пресс-службе облсовета.

Отмечается, что к рассмотрению на внеочередном сессионном заседании областного совета рекомендованы вопросы о бюджете и финансах, целевых программах, концепциях и градостроительстве, об объектах совместной собственности территориальных громад сёл, посёлков, городов области, земельных правоотношениях, другие вопросы.

Как информируют некоторые одесские СМИ, скорее всего, депутаты снова собираются, чтобы действующий глава облсовета Анатолий Урбанский сложил свои полномочия, поскольку в результате выборов, которые состоялись в Украине 21 июля, он победил в 143 округе и прошёл в Верховную Раду.

Как сообщала Одесса News, нового главу пытались выбрать на внеочередной сессии 16 августа. Но депутаты подрались, устроили борьбу за микрофон и заявляли о заговоре. В результате они отстранили от должности первого заместителя главы облсовета Олега Радковского, а Урбанский отозвал проект решения о сложении полномочий по собственному желанию.

По информации облсовета, в результате драки депутаты сломали конденсаторный микрофон Bosch Plena LBB 1950/10, его цена — 3867 грн, и разбили два стакана стоимостью 18 грн 26 копеек.

Фото: облсовет