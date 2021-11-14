В Одессе отметили День виноградаря и винодела

12 ноября, накануне Дня виноградаря и винодела, в Доме представительств Одесского областного совета чествовали представителей винодельческих предприятий региона за весомый личный вклад в развитие отрасли, укрепление экономического и промышленного потенциала региона и высокое профессиональное мастерство.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

Председатель ООГА Сергей Гриневецкий поздравил с профессиональным праздником всех тех, кто работает в этой области и вручил Почётные награды и грамоты лучшим работникам. Также ряд специалистов отрасли награждены грамотами Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«Климат, наличие значительного количества лиманов и озёр, на склонах которых растёт виноградная лоза высокого качества, сделали юг Украины центром виноделия. А Одесская область является той жемчужиной, где рождаются новые качественные сорта, новые изысканные вкусы и ароматы винограда и вина. Сегодня отрасль виноградарства и виноделия Одесской является лидером в Украине по всем показателям. Площади насаждений области составляют 23,7 тыс. га, а это более 60% площадей насаждений виноградников страны. А по оценкам экспертов по результатам 2022 года этот показатель составит уже около 75,0%! Согласитесь, что это очень весомые показатели, с которыми мы формируем тенденции рынка Украины. Мы гордимся тем, что Одесскую область прославили и стали известными и уважаемыми во всём мире имена известного учёного и практика, селекционера Василия Егоровича Таирова, мецената Николая Шустова, а также семей Гулиевых, Иукуридзе, Плачков, Манзула, Шаповала и других. Убеждён, что вклад представителей отрасли в развитие региона и страны как винодельческого государства трудно переоценить», — сказал в своём приветственном слове Сергей Гриневецкий.



Председатель облсовета Григорий Диденко также вручил почётные грамоты и наручные часы за весомый личный вклад в развитие отрасли виноградарства и виноделия, укрепление экономического и промышленного потенциала региона и высокое профессиональное мастерство.

После награждения состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Одесской ОГА, облсоветом и Украинской корпорацией по виноградарству и винодельческой промышленности «Укрвинпром» по обеспечению развития виноградарства и виноделия в регионе.

Как сообщала Одесса News, в 2015 году в Одесской области виноградниками было засажено 110 га, а в 2020-м лишь 46.

Видео: ООГА

Фото: ООГА, облсовет

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