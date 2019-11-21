Руководители Одесской области встретились с нардепами

Состоялась рабочая встреча руководства областного совета и областной государственной администрации с народными депутатами Украины от Одесской области.

Об этом сообщает на сайте облсовета.

На встрече были председатель областного совета Сергей Паращенко и его заместители, председатели фракций областного совета, председатель облгосадминистрации Максим Куцый, руководители структурных подразделений аппарата областного совета и ОГА, председатели объединённых территориальных громад, народные депутаты Украины от Одесской области Анатолий Урбанский, Алексей Гончаренко, Антон Киссе, Александр Горенюк, Артём Дмитрук и другие.

Участники встречи рассмотрели и обсудили проект перспективного плана формирования территорий общин Одесской области с охватом всей территории области, подготовленный Департаментом экономической политики и стратегического планирования областной государственной администрации.

В ходе обсуждения было инициировано создание рабочей группы, в которую войдут депутаты всех уровней и разработка единого коллегиального плана формирования территорий общин, учитывая их экономическую состоятельность.

Также были определены и обсуждены приоритетные проекты социально-экономического развития, которые необходимо реализовать в Одесской области в течение 2020 года и последующих лет за счёт государственного бюджета, областного бюджета и софинансирования из местных бюджетов.

Фото: пресс-служба облсовета