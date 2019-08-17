Урбанский решил ещё поработать на посту главы Одесского облсовета

Председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский решил отозвать своё заявление о досрочном прекращении полномочий на занимаемой должности.

Об этом он заявил на 24 внеочередной сессии облсовета, сообщает Укринформ.

«Раз вы не можете меня провести (в отставку — ред.), все депутаты хотят, чтобы я остался — я остаюсь. Не думал, что так феерично будете просить меня остаться на должности», — сказал Урбанский.

Отмечается, что рассмотрение этого вопроса в ближайшее время неизбежно, поскольку Урбанский одержал в июле победу на выборах в парламент по Измаильскому 43-му мажоритарному избирательному округу и совмещать облсовет и Верховную Раду он не может.

Однако, прежде чем Урбанский передумал со своей отставкой, в зале облсовета разгорелась нешуточная борьба за кресло главы облсовета, вылившаяся в блокирование трибуны, драки между несколькими противоборствующими группировками среди депутатского корпуса.

Как сообщает ТАЙМЕР, одна группировка была представлена самым неожиданным союзом между фракциями «Оппозиционного блока» и Блока Порошенко в вопросе кандидатуры на пост главы облсовета. Причём «оппозиционеры» согласились с «порошенковцами», что возглавить облсовет должен представитель БПП — директор контролируемого нардепом Алексеем Гончаренко медиа–холдинга «Думская» Юрий Басюк, а представитель фракции «Оппозиционного блока» Виталий Саутёнков должен был занять пост заместителя председателя. Такой расклад поддерживал и Анатолий Урбанский.

Другим претендентом на пост главы облсовета являлся глава одесской «Батькивщины» Олег Радковский, он же — действующий заместитель Урбанского. Его поддерживала фракция «Нашего края» во главе с другим зампредом облсовета Юрием Димчогло. Ситуативно его поддержал и «порошенковец» Виталий Свичинский, которому не понравился союз с «оппозиционерами», назвав его сговором и предательством идеалов Евромайдана.

После выяснения отношений между группировками стало ясно, что ситуацией воспользуется Радковский, который автоматически становился бы и.о. председателя в случае, если бы никто другой не был избран председателем вместо него.

И тут ситуация повернулась против Радковского. Депутаты, видя возрастающую вероятность победы Радковского в борьбе за кресло главы облсовета, на голосование решили поставить вопрос о его отставке, что и удалось сделать. Предложение о досрочном прекращении полномочий внёс Юрий Басюк. За досрочное прекращение полномочий первого заместителя председателя облсовета Радковского проголосовали 46 депутатов.

Для вынесения на рассмотрение сессии вопроса о досрочной отставке заместителя председателя облсовета Юрия Димчогло не хватило голосов.

Теперь, после снятия с должности Радковского, Урабанский «передумал» идти в отставку, и эта пауза в работе сессии даст возможность его группе поддержки попытаться вновь привести к власти Басюка.

Фото: пресс-служба Одесского облсовета