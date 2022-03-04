Глава Одесской военадминистрации Марченко: Мы в состоянии не пустить врага в Одессу

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко принял участие во внеочередной сессии Одесского областного совета, которая прошла в режиме онлайн.

Об этом сообщает ООВА на своей странице в Facеbook.

Выступая во время сессии, Максим Марченко подчеркнул: «Мы в состоянии не пустить врага в Одесскую область!».

Отмечается, что на сессии рассмотрены актуальные вопросы повышения обороноспособности региона и поддержки жителей во время военного положения.

Депутаты Одесского областного совета поддержали выделение 32 миллионов гривен на материально-техническое обеспечение военных формирований, территориальной обороны.

В рамках программы «Здоровье Одесщины» 35 миллионов направлено на мероприятия, связанные с медицинским обеспечением населения и военных в военное время.

На 23 миллиона увеличили объём финансирования программы предоставления материальной помощи гражданам, оказавшимся в затруднительном положении в результате непредвиденных обстоятельств.

Депутаты поддержали обращение к Президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету Министров по обеспечению контроля за ценами на все группы товаров на период действия военного положения.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главой Одесской военной облгосадминистрации Максима Марченко.

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