Зеленский снял Гриневецкого

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых глав Черкасской и Одесской облгосадминистраций.

Указы опубликованы на официальном сайте Главы государства.

Так, указами №87/2022 и №88/2022 Александр Скичко уволен с должности председателя Черкасской ОГА, а на его место назначен Игорь Табурец.

Указом №89/2022 Сергей Гриневецкий уволен с должности председателя Одесской облгосадминистрации. Новым главой ОГА стал Максим Марченко.

Новые руководители обладминистраций – военные. В частности, генерал Табурец служил в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, полковник Марченко в 2018–2021 годах командовал 28-й отдельной механизированной бригадой Вооружённых сил Украины, принимал участие в АТО/ООС.

Марченко родился 10 февраля 1983 года в Славянске Донецкой области. В 2005 году окончил Харьковский институт танковых войск. Прошёл службу от командира взвода до заместителя командира бригады (92-й отдельной механизированной). В 2015-2017 годах был командиром 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар». За умелое командование войсками в зоне боевых действий на востоке Украины награждён орденом Богдана Хмельницкого II степени.

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