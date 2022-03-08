Зеленский провел зум-конференцию с американскими конгрессменами

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался в формате онлайн-конференции с представителями обеих палат и обеих партий Конгресса США.

Об это сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Отмечается, что более 200 политиков присоединились к разговору с Владимиром Зеленским, чтобы из первых уст услышать о ситуации в Украине и задать вопросы.

Президент рассказал о положении дел в стране, о ходе боевых действий. В частности, он акцентировал внимание на военных преступлениях, совершённых российской армией: обстрелах школ, жилых домов, детских садов, церквей. Глава государства отметил, что от ракетных обстрелов пострадал мемориал «Бабий Яр», в результате чего погибли гражданские лица.

Отдельно Владимир Зеленский поднял вопрос угрозы окружающей среде Украины и Европы. По его словам, оккупанты представляют опасность для химических и ядерных объектов. Они уже захватили две АЭС и двигаются в направлении третьей – Южно-Украинской.

«Цинизм такой, что они не пускали пожарных на Запорожскую АЭС. Мы не могли вести переговоры с людьми, у которых нет образования, которые пребывают в средневековье», – отметил Глава государства.

Он добавил, что на территории Украины расположено 15 атомных блоков, каждый из которых может стать новым Чернобылем.

Владимир Зеленский также сообщил конгрессменам, что для защиты гражданского населения и объектов критической инфраструктуры Украине необходима безопасность в небе. Это можно обеспечить путём закрытия воздушного пространства над Украиной либо поставок нашему государству самолётов советского производства из стран, которые до сих пор их эксплуатируют.

Также Президент призвал и в дальнейшем усиливать санкционное давление на Россию. По мнению Владимира Зеленского, дополнительными действенными санкциями было бы эмбарго на импорт всей российской продукции и лишение режима наибольшего благоприятствования (MFN status).

В ходе общения конгрессмены задали Владимиру Зеленскому свои вопросы и пообещали предоставить Украине всю возможную помощь.

Как сообщала Одесса News, в своём видеообращении 7 марта Зеленский скащал, что на юге Украины после вторжения российских войск развернулось мощное национальное движение.

Фото и видео: Офис Президента Украины

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