В бою за Украину погиб житель Одесской области Евгений Головченко, светлая память

27 сентября, защищая независимость Украины, в районе населённого пункта Погребки Суджанского района Курской области РФ погиб солдат, 41-летний горожанин Белгород-Днестровского Евгений Головченко.

Об этом сообщила Белгород-Днестровская районная госадминистрация.

Вчера, 5 октября, земляки с воинскими почестями провели Евгения в последний путь.

Одесса News сообщала о гибели 30 сентября 2024 года в боях за свободу и независимость нашего государства 38-летнего жителя села Нагорное, что в Ренийской громаде Измаильского района Одесской области, Виктора Стрышкова.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

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