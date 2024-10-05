В бою за Украину погиб житель Одесской области Виктор Стрышков, светлая ему память

30 сентября в боях за свободу и независимость нашего государства, мирное будущее украинского народа погиб 38-летний житель села Нагорное, что в Ренийской громаде Измаильского района Одесской области, Виктор Стрышков.

Об этом сообщает Ренийская городская территориальная громада.

Сегодня, 5 октября, в 12.00 Героя привезут домой. В 13.00 в местной церкви состоится отпевание.

Одесса News сообщала о гибели 30 сентября во время выполнения боевого задания вблизи населённого пункта Ольговка Бериславского района Херсонской области жителя Южного Одесской области Александра Лановенко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Ренийская гортергромада/Facebook

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