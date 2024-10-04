В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Лановенко, светлая память

В Южном Одесской области 4 октября простятся с погибшим военным Александром Лановенко.

Об этом 2 октября сообщили в Южненском городском совете.

Александр Лановенко имел звание старшего матроса и был старшим сапёром первого инженерно-сапёрного отделения инженерно-сапёрного взвода в/ч А7395. Он погиб 30 сентября во время выполнения боевого задания вблизи населённого пункта Ольговка Бериславского района Херсонской области.

Проведут в последний путь защитника 4 октября, этот день в общине объявили Днём траура.

Одесса News сообщала, что 5 сентября 2024 года Березовская громада Одесской области провела с воинскими почестями в последний путь своего 42-летнего земляка Николая Проника, погибшего на фронте 1 сентября.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Южненский горсовет/Facebook

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