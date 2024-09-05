Кирби: Украина не достанет большинства аэродромов РФ, даже получив «добро» от США

США не согласны с мнение о том, что Украина с помощью американского дальнобойного оружия смогла бы уничтожить большинство военной авиации на территории страны-агрессора России.

Об этом советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере национальной безопасности Джон Кирби заявил 4 сентября на брифинге, который американская администрация транслировала в YouTube, пишет издание ГОРДОН.

Он подчеркнул, что в политике Вашингтона относительно ударов вглубь РФ ничего не изменилось.

«Я также считаю важным отметить, что 90% самолётов, которые Россия использует для запуска управляемых авиабомб и ракетных ударов дальнего действия, мы подсчитали это, 90% из них расположены далее 300 км от украинской границы, далеко внутри РФ. Поэтому утверждение, что мы просто разрешим им и скажем «ладно!», и они смогут достать большинство российских самолётов на авиабазах, откуда ведутся удары по Украине, является неправдой. Это ложный аргумент», – заявил представитель Белого дома.

Кирби утверждает, что США продолжают помощь Вооружённым силам Украины в сфере укрепления противовоздушной обороны, в том числе для защиты энергетических объектов накануне зимы.

Одесса News информировала о телефонном разговоре Владимира Зеленского и Джо Байдена 23 августа 2024 года, во время которого отметил, что Украина критически нуждается в поставках оружия из объявленных оборонных пакетов, в частности, дополнительных системах ПВО для надёжной защиты городов, общин и критической инфраструктуры.

В обращении 1 сентября Президент Украины Владимир Зеленский упомянул лидеров США, Великобритании, Германии и Франции в контексте запрета украинской армии наносить удары западным оружием по территории страны-агрессора России.

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