Почему Пригожин прекратил наступление на Москву

Спецслужбы РФ угрожали семьям лидеров частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», признанной международной преступной организацией, прежде чем её основатель Евгений Пригожин отменил наступление на Москву.

Об этом 26 июня написала The Telegraph со ссылкой на источники в органах безопасности Великобритании, информирует издание ГОРДОН.

Отмечается, что численность наёмников ЧВК составляет 8 тыс. бойцов, а не 25 тысяч, как заявлял Пригожин. При любой попытке захватить Москву «Вагнер» ожидало поражение, указало СМИ. Пригожин отменил свой мятежный марш на Москву всего за несколько часов до вступления в столицу РФ.

Президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин теперь попытается ассимилировать вагнеровцев в ряды российских вооружённых сил, убрав при этом бывших лидеров ЧВК, говорится в анализе, опубликованном The Telegraph.

В Кремле также отметили, что солдаты «Вагнера», не принимавшие участия в мятеже, будут приняты в ряды минобороны РФ, а участвовавшие якобы не будут преследоваться, подчеркнула газета.

25 июня депутат Госдумы РФ от «Единой России» Андрей Гурулёв заявил, что «только пуля в лоб – единственное спасение для Пригожина».

Как сообщала Одесса News, 23 июня Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по своему тыловому лагерю и объявил «поход на Москву» из-за конфликта с министерством обороны и Генштабом РФ. ФСБ России возбудила уголовное дело по факту призыва к «вооружённому мятежу» после заявлений Пригожина.

24 июня Пригожин сообщил, что вагнеровцы взяли под контроль все военные объекты Ростова-на-Дону, в том числе аэродром. Путин в тот же день заявил в телеобращении, что в стране происходит попытка военного мятежа.

Вечером пресс-служба находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко заявила, что тот на протяжении всего дня вёл переговоры с Пригожиным и основатель ЧВК «принял предложение» остановить движение вагнеровцев. Пригожин сообщил, что его наёмники возвращаются «в полевые лагеря».

Российские СМИ писали 26 июня, что уголовное дело против Пригожина продолжают расследовать, несмотря на обещания Кремля прекратить его по итогам переговоров.

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