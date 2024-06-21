Нефтебаза в Азове после удара дронами продолжает гореть третьи сутки

В городе Азов Ростовской области РФ после удара дронами 18 июня россияне до сих пор не могут потушить загоревшиеся резервуары с нефтепродуктами.

Об этом 20 июня сообщил помощник мэра временно оккупированного Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко.

«Нефтебаза в Азове продолжает развлекать пожаром. Третьи сутки – тщетные попытки погасить», – написал он.

Позднее Андрющенко добавил фото, сделанное, по его словам, в Таганроге (РФ).

«Фото дня. Люди (зачёркнуто) россияне купаются на фоне горящей Азовской нефтебазы. Третьи сутки пожара. Эпично», – поделился советник мэра Мариуполя.

Ранее, в ночь на 20 июня, Андрющенко также публиковал фото горящей нефтебазы, а 19 июня поделился информацией, по его словам, «от участника событий».

Пожар на нефтебазе в Азове начался в ночь на 18 июня. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, после атаки дронов загорелись резервуары с нефтепродуктами. Утром 19 июня в РФ заявили, что пожар якобы удалось локализовать.

Однако 19 июня Голубев признал в Telegram, что с пожаром справиться не удаётся.

«Ликвидировать возгорание до сих пор не получается. В 16.40 произошла разгерметизация второго резервуара», – заявил он.

Других сообщений на тему пожара Голубев после этого не публиковал.

в ночь на 20 июня подразделения Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины атаковали склад горюче-смазочных материалов врага в Тамбовской области, а также нефтебазу «Энемская»в республике Адыгея (РФ), указали в Генштабе ВСУ.

«В районе нефтебазы «Энемская» зафиксировано по меньшей мере пять взрывов, после чего начался пожар. Подтверждается также поражение состава горюче-смазочных материалов противника в Тамбовской области. Известно повреждение как минимум одной ёмкости с нефтепродуктами», – уточнили в Генштабе ВСУ.

Там добавили, что в ночь на 21 июня беспилотные авиационные комплексы атаковали Афипский, Ильский, Краснодарский и Астраханский нефтеперерабатывающие заводы.

Кроме того, по данным Генштаба, нанесены удары по радиолокационным станциям и центрам радиоэлектронной разведки российских захватчиков в Брянской области и временно оккупированном Крыму. Информация о поражении вражеских целей уточняется.

«Также сегодня ночью силы обороны Украины нанесли успешный удар по местам хранения и подготовки к применению Shahed-136/»Герань-2″, учебным корпусам, пунктам управления и связи расчётов этих БПЛА, которые расположены в Краснодарском крае», – добавили в Генштабе ВСУ.

По результатам боевой работы зафиксирована серия взрывов и пожар с последующей детонацией.

В Генштабе ВСУ не уточнили, где именно в Краснодарском крае были атакованы склады Shahed-136, но одна из точек запуска этих дронов находится на аэродроме в Ейске, об ударах по которому 21 июня, взрывах и последующем пожаре сообщали СМИ.

В Генштабе пояснили, что эти атаки направлены на подрыв военно-экономического потенциала российских оккупантов и прекращение вооружённой агрессии России против Украины.

Одесса News информировала, что Силы обороны в ночь на 12 июня нанесли групповой ракетный удар по одному вражескому зенитно-ракетному дивизиону С-300 недалеко от Бельбека, а также по двум зенитным ракетным дивизионам С-400 вблизи Бельбека и Севастополя.

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