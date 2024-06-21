В Одессе будут судить экс-директора медучреждения за растрату 900 тысяч гривен

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего гендиректора одного из медицинских коммунальных предприятий Одесского областного совета по факту растраты им средств медучреждения.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.
Следствием установлено, что обвиняемый в марте 2022 года без проведения тендера заключил 2 соглашения с поставщиком о закупке медицинских материалов, предназначенных для контроля и предотвращения кровотечения при оказании неотложной медицинской помощи по цене более чем вдвое выше рыночной.
Отмечается, что переплата на закупки составила более 900 тыс. гривен.
В целях возмещения причинённого уголовным правонарушением вреда предъявлен иск.
Одесса News информировала, что при вмешательстве прокуратуры предотвращены безосновательные расходы из бюджета Одесского района более чем на 24 млн грн.
Фото: Одесская облпрокуратура
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