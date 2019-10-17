Дело о ложной декларации Труханова передали в Высший антикоррупционный суд

Дело о внесении мэром Одессы Геннадием Трухановым заведомо ложных сведений в декларации за 2015 и 2016 годы будет рассматривать Высший антикоррупционный суд Украины.

Об этом сообщила «Думская».

«10 октября Приморский районный суд Одессы вынес определение и передал дело по обвинению Геннадия Труханова в Высший антикоррупционный суд. В этом деле речь идёт о преступлении, предусмотренном статьёй 366-1 УК Украины, совершённом должностным лицом органа местного самоуправления, а такие дела подсудны ВАКС», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, 11 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила подозрение Труханову по ст.366-1 УК Украины — декларирование недостоверной информации.

По утверждению САП, мэр не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, две машины, доли в компаниях, проценты по вкладам в банках. В декларации за 2015 год незадекларированное состояние мэра, определённое при помощи экспертиз, оценивается на сумму 33,5 млн гривен, а за 2016 год — на 18,7 млн гривен.

Всё это имущество принадлежит бывшей супруге Труханова, с которой он состоял в официальном браке в 1985-1997 годах. Однако следователи считают, что он по-прежнему связан с ней «совместным бытом». Кроме того, одна из двух дочерей пары родилась уже после официального развода.

Сам Труханов после объявления ему подозрения заявил, что всё это дело – «метод давления» на него и членов его семьи.

В случае обвинительного приговора Труханова могут наказать штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет. Кроме того, вступление в силу обвинительного приговора суда является основанием для досрочного прекращения полномочий городского головы.

Кроме того, Высший антикоррупционный суд должен рассмотреть апелляцию САП на оправдательный приговор Труханову и ряду других лиц, вынесенный Малиновским райсудом Одессы по т.н. «делу «Краяна».