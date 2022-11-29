В Одессу прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Испании в Украине

29 ноября Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Испания в Украине г-ном Рикардо Лопес-Аранда Хагу.

Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, во время встречи стороны обсудили ситуацию в Одессе, а также насущные потребности города.

«Мы много помогаем Украине. Это дипломатическая и военная помощь. Мы поддержали ваш статус кандидата в ЕС. Перед визитом я общался с нашими министрами для того, чтобы знать какие возможности для помощи Украине мы имеем», — сказал Лопес-Аранда Хагу.

Отмечается, что Испания приняла более 140 тысяч украинцев-беженцев.

Мэр Одессы поблагодарил испанцев за помощь, подчеркнув, что Одесса поддерживает тесные и плодотворные связи с испанским побратимом Валенсией и готова развивать международные отношения с другими испанскими городами.

Для справки. Валенсия – третий по величине город Королевства Испания (после Мадрида и Барселоны), центр текстильной промышленности и торговли. Город, как и Одесса, имеет множество памятников архитектуры. Весной 2022 года муниципалитет Валенсии выделил 1 млн. евро для оказания помощи находящимся в этом городе украинским гражданам.

Как сообщала Одесса News, 28 ноября Посол США Бриджит Бринк посетила порты «Одесса» и «Южный».

Фото: «Одесса»

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