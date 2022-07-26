Российские самолёты выпустили по Затоке 13 ракет

Во вторник, 26 июля, обстрелы Затоки были совершены самолётами из акватории Чёрного моря.

Всего было выпущено 13 ракет, — сообщил во время брифинга в Медиацентре Украина — Укринформ представитель командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

«Сначала были нанесены удары самолётами Су-35 и Су-30 из акватории Чёрного моря. В половине пятого тремя самолетёми были нанесены удары ракетами Х-59, вылетели пять ракет. Преимущественно Одесская область, район Затоки», – сказал Игнат.

По его словам, после этого около пяти утра сразу 10 самолётов Су-22, М-30 – это дальние бомбардировщики — из района базирования к северу от Украины, район Шайковка в РФ, перелетели в акваторию Чёрного моря и оттуда тоже нанесли восемь ударов ракетами Х-22.

Спикер также отметил, что противник постоянно пытается запутать ПВО.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области зафиксированы попадания в частные дома прибрежных сёл с последующим возгоранием, на местах работают спасатели.

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